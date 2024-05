Barco que destruiu ponte de Baltimore será movido na segunda-feira

Um navio cargueiro encalhado que tem bloqueado um dos portos mais movimentados dos Estados Unidos será removido na segunda-feira, quase dois meses depois de ter colidido e destruído uma ponte importante na cidade americana de Baltimore, informaram as autoridades neste fim de semana.

A complexa operação envolve o transporte do navio de contêineres Dali, de quase 300 metros de comprimento, para um terminal marítimo, o que representaria um passo importante na reabertura desse canal de comércio crucial para a economia dos EUA.

O navio com bandeira de Singapura ficou sem energia antes de colidir com uma coluna de suporte da ponte Francis Scott Key em 26 de março, causando seu colapso e matando seis trabalhadores da construção civil no local, no topo da principal rota de trânsito.