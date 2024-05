Barça vence e garante vice; Sorloth faz 4 no empate do Villarreal com Real Madrid (4-4)

Com as quatro equipes classificadas para a próxima Liga dos Campeões, os clubes catalães e madrilenhos viveram cenários diferentes nesta 37ª rodada unificada disputada às 14h (horário de Brasília).

A uma rodada do fim do campeonato, a ordem no 'Top 4' de LaLiga não vai mudar: o Real Madrid, que conquistou o seu 36º título, terminará em primeiro lugar, à frente do seu eterno rival Barça (2º), do Girona (3º) e do Atlético de Madrid (4º).

Longe de ser convincente, o Barça derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 0 com dois de Pedri (72' e 75') e um golaço do polonês Robert Lewandowski (3'), afastando as dúvidas sobre o final da temporada e o futuro do técnico Xavi Hernández.

Por sua vez, o Real Madrid, que chegou ao intervalo no Estadio de la Cerámica com uma vantagem de 4 a 1, desmoronou no segundo tempo, ao sofrer três gols em menos de dez minutos, todos marcados pelo norueguês Alexander Sorloth (48', 52' e 56'), que já havia diminuído a diferença na primeira etapa (39').

O ex-atacante do RB Leipzig lidera agora sozinho a artilharia com 23 gols, dois a mais que o ucraniano Artem Dovbyk, que mais uma vez foi decisivo na vitória do Girona em sua visita ao Valencia (3-1), marcando um gol.