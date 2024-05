Ataque em área turística do Afeganistão mata seis pessoas e deixa outras sete feridas

Pelo menos seis pessoas morreram depois que homens armados abriram fogo em Bamiyan, cidade no centro do Afeganistão na sexta-feira, 17, de acordo com autoridades do Taleban e da Espanha, que identificaram as vítimas como três turistas espanhóis e três afegãos.

Sete suspeitos foram presos em Bamiyan, que é uma importante área turística, e uma investigação está em andamento, disse Abdul Mateen Qani, porta-voz do ministro do Interior, neste sábado, 18. Ele disse que outras sete pessoas ficaram feridas.

Qani afirmou que os estrangeiros eram turistas, mas não revelou a nacionalidade das vítimas. Pouco depois, as autoridades espanholas anunciaram que três dos seus cidadãos foram mortos pelo ataque e um quarto ficou ferido.