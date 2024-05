Vietnã nomeia ministro da Segurança Pública como presidente, diz imprensa estatal

O Partido Comunista do Vietnã nomeou o ministro da Segurança Pública, To Lam, como o novo presidente do país, informou a imprensa estatal neste sábado.

O Comitê Central do partido concordou em "nomear o camarada To Lam, membro do Politburo (Comitê Executivo) e ministro da Segurança Pública, como presidente", informou a agência de notícias vietnamita.

Lam, de 66 anos, é ministro da Segurança Pública desde 2016 e tem adotado uma linha dura contra os movimentos de defesa dos direitos humanos no país comunista.