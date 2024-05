'Todo mundo com Edmundo!': oposição esquenta campanha presidencial na Venezuela

"Imaginemos por um momento o país que vem aí": Edmundo González Urrutia tem uma fala pausada, mas seu discurso desperta paixões. O desconhecido que se tornou candidato da oposição à presidência da Venezuela participou neste sábado do seu primeiro ato de massas.

Enquanto María Corina recupera o fôlego, o acadêmico Edgar Benarroch, que cresceu com González, toma a palavra e analisa a difícil missão de derrubar Maduro, que busca o terceiro mandato.

"Todo mundo com Edmundo", diz o jingle da campanha. Vestida de branco, María Corina chega ao ato passando pelo meio do povo, o que já se tornou tradição. Todos querem tocá-la e beijá-la.

"Temos que arrumar a casa para construir a Venezuela que queremos conquistar", diz Benarroch. A cada pausa, a multidão clama por María Corina.

A opositora assume o microfone: "Este é um dia histórico, do qual iremos nos lembrar por toda a vida", diz, com o brio que caracteriza seus discursos.

"Achavam que fossem tirar a nossa força, que fossem frustrar ou desmoralizar a nossa gente. E não, a única coisa que nos deram foram mais razões para lutar", afirma María Corina, aplaudida.

Chega a vez de González Urrutia, apresentado como o próximo presidente da Venezuela. Ele promete "um país onde o presidente não insulte" seus adversários, distanciando-se do estilo beligerante do chavismo, no poder há 25 anos.

"Um país onde, ao chegar em casa do trabalho, você saiba que o seu dinheiro tem valor. Que, ao acender o interruptor, haverá luz. Haverá água. Um país onde a saúde não esteja doente e a educação eduque. Um país sem presos políticos."

Os apoiadores presentes pediam em seus cartazes o fim dos cortes de luz e água e das filas para abastecer.