UCRÂNIA RÚSSIA: Zelensky se prepara para grande ofensiva no norte e leste da Ucrânia enquanto Rússia avança

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse em entrevista exclusiva à AFP que espera uma grande ofensiva russa no norte e leste do país com o objetivo de ocupar a cidade de Kharkiv, região onde Moscou continua neste sábado(18) sua ofensiva iniciada em 10 de maio.