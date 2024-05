Ministro do gabinete de guerra israelense afirma que renunciará se um plano para Gaza não for aprovado

Gantz disse que as seis metas incluem derrubar o Hamas, garantir o controle da segurança israelense sobre o território palestino e o retorno dos reféns israelenses.

O ministro israelense Benny Gantz, membro do gabinete de guerra do país, disse, neste sábado (18), que renunciará a menos que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprove um plano pós-guerra para a Faixa de Gaza.

Ele também pediu a normalização dos laços com a Arábia Saudita "como parte de um movimento geral que criará uma aliança com o mundo livre e o mundo árabe contra o Irã e seus afiliados".

"Além de manter o controle de segurança israelense, estabelecer uma administração americana, europeia, árabe e palestina que gerencie os assuntos civis na Faixa de Gaza e estabeleça as bases para uma alternativa futura que não seja nem o Hamas nem (Mahmoud) Abbas", disse ele, referindo-se ao presidente da Autoridade Palestina.

O Exército israelense luta contra os combatentes do Hamas na Faixa de Gaza há mais de sete meses.

Mas, nos últimos dias, surgiram grandes divisões no gabinete de guerra israelense depois que os combatentes do Hamas se reagruparam no norte de Gaza, uma área onde Israel havia dito anteriormente que o grupo havia sido neutralizado.

Netanyahu foi pessoalmente criticado na quarta-feira pelo Ministro da Defesa Yoav Gallant por não descartar a possibilidade de um governo israelense em Gaza após a guerra.

A guerra começou em 7 de outubro, quando comandos islamistas do Hamas atacaram o sul de Israel, matando mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Mais de 250 pessoas foram capturadas e 124 continuam sequestradas em Gaza, das quais acredita-se que 37 tenham sido mortas, de acordo com o Exército.

Até o momento, 35.386 palestinos, principalmente civis, foram mortos na vasta ofensiva de retaliação lançada por Israel, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas desde 2007.