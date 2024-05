Mais de 800 mil civis já fugiram dos combates em Rafah (ONU)

Os combates entre Israel e o Hamas continuaram neste sábado na Faixa de Gaza, inclusive em Rafah, cidade do sul onde a hostilidade já levou à fuga de mais de 800 mil pessoas, segundo a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

No oitavo mês de conflito com o Hamas, as forças israelenses anunciaram hoje que eliminaram "cerca de 50 terroristas" no leste de Rafah, cidade onde suas tropas entraram no começo do mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os disparos de artilharia e bombardeios continuavam no leste e nordeste de Rafah. Duas pessoas morreram em um campo para pessoas deslocadas, segundo o hospital kuwaitiano da cidade.