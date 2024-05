Mais de 50 mortos por inundações no oeste do Afeganistão

Inundações repentinas no oeste do Afeganistão mataram pelo menos 50 pessoas nas últimas horas, anunciaram as autoridades locais neste sábado.

Outras províncias do norte do Afeganistão sofreram inundações repentinas no final da semana passada e são esperadas novas tempestades, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Centenas de pessoas morreram na semana passada quando as inundações devastaram a província de Baghlan, no norte, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos e autoridades do regime talibã.

str-sw/vgu/chv/pz/acc/zm/jc