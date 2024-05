Irã intensifica execuções e duas mulheres morrem condenadas à forca, diz ONG

Sete pessoas, entre elas duas mulheres, foram enforcadas no Irã neste sábado (18), em um momento em que a República Islâmica intensifica o uso da pena de morte com fins políticos, segundo a ONG IHR (Iran Human Rights), com sede na Noruega.

A IHR afirma que já são 223 execuções ao longo do ano, das quais pelo menos 50 foram no mês de maio, após uma aceleração das execuções depois do fim do ano novo persa e do Ramadã em abril.

O Irã é um dos países que mais recorre à pena capital ao lado da China e da Arábia Saudita e as execuções acontecem por enforcamento.

A República Islâmica executa a maior quantidade de mulheres do mundo, segundo grupos de direitos humanos, que afirmam que muitas são vítimas de casamentos forçados ou abusivos.