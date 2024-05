Gaza recebe primeiro carregamento de ajuda humanitária após vários dias de bloqueio

No oitavo mês de guerra contra o movimento islamista palestino, as forças israelenses anunciaram neste sábado que haviam "eliminado cerca de 50 terroristas e localizado dezenas de túneis" no leste de Rafah, a cidade mais ao sul de Gaza, onde suas tropas entraram em 7 de maio.

Os combates entre Israel e Hamas continuam na Faixa de Gaza, que após vários dias de bloqueio recebeu mais de 300 caixotes de ajuda humanitária através do cais temporário instalado pelos Estados Unidos na costa do território palestino, informou o Exército israelense neste sábado (18), acrescentando que repatriou o corpo de um refém israelense encontrado em Gaza.

De acordo com jornalistas da AFP, os disparos de artilharia e os bombardeios continuam no leste e no nordeste de Rafah. Duas pessoas foram mortas em um campo para pessoas deslocadas, segundo o hospital kuwaitiano da cidade.

No norte de Gaza, correspondentes da AFP, testemunhas e médicos relataram combates pesados durante a noite no campo de refugiados de Jabaliya.

No início de janeiro, Israel anunciou que havia desmantelado a estrutura de comando do Hamas no norte do território, mas na sexta-feira o Exército disse que o movimento palestino estava no "controle total" de Jabaliya quando chegou "há alguns dias".