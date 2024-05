Exército de Israel anuncia que repatriou corpo resgatado em Gaza

O Exército israelense anunciou neste sábado (18) que repatriou o corpo resgatado de um israelense na Faixa de Gaza. A vítima havia sido levada para o território palestino em 7 de outubro, após ser morta no ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel.

O corpo de Ron Benjamin, 53, foi encontrado juntamente com o de outros três reféns, cuja repatriação foi anunciada na véspera, informou o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

Benjamin foi morto na passagem de Mefalsim e seu corpo foi levado para Gaza por militantes do Hamas", detalhou o Exército. "O corpo foi resgatado juntamente com os de Itzhak Gelerenter, Shani Louk e Amit Buskila, graças a informações precisas obtidas durante interrogatórios de terroristas detidos na Faixa de Gaza."