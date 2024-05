Zverev elimina Tabilo e vai à final do Masters 1000 de Roma

No domingo, o alemão vai disputar sua terceira final em Roma, depois de ter sido campeão em 2017 e vice em 2018, contra o vencedor do duelo entre o americano Tommy Paul (16º) e outro chileno, Nicolás Jarry (24º).

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/4) e 6-2, em duas horas e 16 minutos.

O tenista alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, eliminou o chileno Alejandro Tabilo (32º) nesta sexta-feira (17) e se classificou para a final do Masters 1000 de Roma.

Tabilo, que foi a sensação do torneio depois de eliminar Novak Djokovic na terceira rodada, fechou o primeiro set contra Zverev em apenas 30 minutos.

O alemão, único sobrevivente dos oito jogadores do Top 10 que participaram do torneio este ano, acordou na segunda parcial, que foi muito equilibrada e só foi decidida no 'tie break'.

No terceiro e decisivo set, Zverev impôs seu favoritismo aproveitando o desgaste físico de Tabilo, que estava disputando sua primeira semifinal de Masters 1000.