Vaticano atualiza normas sobre fenômenos sobrenaturais para proteger fiéis

"Às vezes uma possível reação divina é confundida (...) com pensamentos e fantasias humanas", disse o cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, responsável pelo Dicastério, em coletiva de imprensa.

As novas normas, publicadas pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovadas pelo papa Francisco, permitem uma interpretação mais moderada destes acontecimentos.

As novas regras atualizam as que existiam desde 1978 e orientam os bispos, que até agora tinham liberdade para determinar a autenticidade das visões e aparições.

Segundo o documento, o Vaticano "resolveu" apenas seis casos deste tipo desde 1950.

"Hoje chegamos à convicção de que estas situações complicadas, que causam confusão entre os fiéis, devem ser sempre evitadas", indica o cardeal Fernández.

As novas regras exigem maior colaboração entre as dioceses e o Vaticano no caso de eventos deste tipo.

Além disso, a decisão final de reconhecê-los deverá ser aprovada pelo Dicastério, um passo crucial para evitar "crimes, manipulação de pessoas, danos à unidade da Igreja, lucros econômicos indevidos, graves erros doutrinários, etc., que poderiam causar escândalos e minar a credibilidade da Igreja".

