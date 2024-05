Tiroteio mata três turistas e um local no Afeganistão

Três turistas estrangeiros e um afegão foram mortos a tiros na tarde desta sexta-feira (17) em Bamiyan, centro do Afeganistão, anunciou à AFP o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani.

Além dos quatro mortos, quatro estrangeiros e três afegãos ficaram feridos no ataque, disse o porta-voz, acrescentando que quatro suspeitos foram detidos. Qani afirmou que os estrangeiros eram turistas, mas não revelou a nacionalidade das vítimas.

Segundo informações preliminares fornecidas por fontes hospitalares, os três turistas que morreram eram espanhóis. Já os feridos são da Noruega, Austrália, Lituânia e Espanha. Fontes diplomáticas tentavam confirmar as informações, incluindo as identidades dos falecidos.