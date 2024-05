Presidentes de Guatemala e México conversam sobre crise migratória

O presidente mexicano recebeu seu homólogo guatemalteco em uma breve cerimônia nesta cidade fronteiriça do estado de Chiapas, após a qual iniciaram um encontro a portas fechadas com suas respectivas delegações.

Os presidentes do México, Andrés Manuel López Obrador, e da Guatemala, Bernardo Arévalo, conversaram nesta sexta-feira (17) sobre migração, em um encontro na cidade mexicana de Tapachula (sul).

"Queremos uma fronteira que una o nosso povo, o povo mexicano e o povo guatemalteco; uma fronteira que nos permita desenvolver e crescer juntos, com benefícios recíprocos", disse o presidente da Guatemala.

A ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, explicou que as reuniões privadas discutirão migração, infraestrutura fronteiriça, desenvolvimento econômico e segurança, no momento em que a fronteira está abalada pela violência de gangues criminosas.

O México tem sido uma passagem frequente para centenas de milhares de migrantes sem documentos que todos os anos tentam chegar aos Estados Unidos para escapar da pobreza e da violência nos seus países.