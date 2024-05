Por que uma norma sobre saúde mental alarma grupos LGBTQIA+ no Peru?

A manifestação coincide com o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

Grupos de diversidade sexual convocaram um protesto nesta sexta-feira (17) em frente ao Ministério da Saúde, no centro de Lima, para exigir a revogação da norma que, em sua opinião, incentiva a discriminação e a violência contra seus membros.

Por meio de portaria publicada no dia 10 de maio, o Ministério da Saúde atualizou o Plano Essencial de Saúde (PEAS), uma lista de serviços mínimos aos quais os beneficiários da saúde pública, mista ou privada devem ter acesso.

Segundo explicou na mesma mensagem, ao atualizar o PEAS utilizou a classificação da OMS ainda vigente no Peru à espera da "implementação progressiva" do novo manual de doenças, "como ocorre em outros países".

No entanto, a classificação utilizada, conhecida como CID-10, descreve a transexualidade como um "transtorno mental", termo que a própria OMS eliminou em 2022, em uma revisão de seu manual de diagnóstico, em vigor desde então.





- O que pensam os grupos de diversidade sexual? -





Apesar do esclarecimento do Ministério da Saúde, as organizações de direitos humanos e de diversidade sexual exigem a revogação da norma.