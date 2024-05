Imersa em crises, Boeing renova mandato de seu conselho administrativo

O grupo esteve nos últimos meses no centro da atenção das autoridades dos Estados Unidos, em particular os órgãos de regulação e a Justiça, devido a problemas de segurança e controle de qualidade.

Ambas as decisões foram tomadas durante a assembleia geral anual de acionistas da fabricante de aviões americana, realizada em meio a um clima incomum de tensão.

Os acionistas da Boeing renovaram, nesta sexta-feira (17), o mandato de todos os membros de seu conselho de administração, incluindo o do diretor-executivo Dave Calhoun, cuja bonificação de mais de US$ 33 milhões (R$ 168,6 milhões) também foi aprovada.

Calhoun, membro do conselho desde 2009 e diretor-geral da companhia desde o início de 2020, permanecerá no cargo.

No entanto, ele deve deixar a empresa no final de 2024, arrastado pelas múltiplas crises relacionadas a falhas de produção e controle de qualidade. Mas as condições de sua partida foram questionadas em especial por firmas de assessoramento dos acionistas.

A saída de Calhoun é consequência direta do incidente ocorrido em um voo da Alaska Airlines em janeiro, após uma série de problemas de produção em 2023.