Guardiola lembra virada sobre Aston Villa em 2022 como alerta contra o West Ham

Com o Manchester City a uma vitória de mais um título do Campeonato Inglês, o técnico Pep Guardiola afirmou que espera um jogo "muito difícil" no próximo domingo contra o West Ham, equipe que já não disputa mais nada na tabela, assim como o Aston Villa na última rodada em 2022, quando os 'Citizens' quase deixaram o troféu escapar.

"Estamos na melhor posição. Falta um jogo, dependemos de nós mesmos, temos que ganhar um jogo para sermos campeões. Todos queriam estar no nosso lugar, com certeza. Vai ser fácil? Certamente não", declarou Guardiola em entrevista nesta sexta-feira (17).

O treinador disse que tem a "sensação" de que será como contra o Aston Villa, adversário do City na última e decisiva rodada da temporada 2021/2022, que o time de Manchester derrotou por 3 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0.