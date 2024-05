Djokovic recebe convite para disputar ATP 500 de Genebra

O número 1 do mundo Novak Djokovic foi convidado para participar do ATP 500 de Genebra (de 19 a 25 de maio), que acontece antes de Roland Garros, onde o sérvio defenderá o título.

"Ele vai entrar diretamente na segunda rodada, ou seja, joga na terça ou quarta-feira", explicou à AFP um porta-voz do torneio.

Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam, não chegou a nenhuma final este ano e seus melhores resultados foram as semifinais do Aberto da Austrália e do Masters 1000 de Monte Carlo.