Coreia do Norte confirma lançamento de míssil e Kim promete impulsionar força nuclear

A Coreia do Norte confirmou, neste sábado (18), por meio da agência de notícias oficial KCNA, o lançamento de um míssil balístico tático, enquanto o líder Kim Jong Un prometeu impulsionar a força nuclear do país.

Kim supervisionou nesta sexta-feira o teste de lançamento no Mar do Japão, uma operação para avaliar "a precisão e confiabilidade" de um novo sistema de navegação autônomo, informou a KCNA. Ele expressou "grande satisfação" com o teste.

O Exército sul-coreano indicou na véspera que a Coreia do Norte havia disparado pelo menos um míssil balístico não identificado na direção do Mar do Japão.