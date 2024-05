Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

Sanjeev ingressou na Wipro em 2023 como líder global de operações comerciais. Ele traz mais de 30 anos de experiência em liderança de equipes grandes e diversificadas, ampliação de operações globais e implantação do Lean Six Sigma, além de princípios de design thinking (pensar como um projetista) para promover a excelência operacional e a transformação dos negócios.

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder de serviços de tecnologia e consultoria, anunciou hoje que nomeou Sanjeev Jain como diretor de operações com vigência imediata. Sanjeev substitui Amit Choudhary, que está deixando o cargo para buscar oportunidades fora da empresa. Sanjeev se reportará a Srinivas Pallia e continuará como membro do conselho de administração da Wipro.

"No pouco tempo que Sanjeev está com a Wipro, ele desenvolveu fortes relacionamentos com as equipes de entrega no local e teve um impacto significativo em nosso pensamento estratégico e capacidade de execução", disse Srinivas Pallia, diretor-executivo e diretor-geral da Wipro Limited. "Sob sua liderança, construímos nossa abordagem para a qualificação e aprimoramento da IA e treinamos mais de 225.000 de nossos funcionários nos princípios de IA. Sanjeev também foi fundamental na elaboração de nossa estratégia de desenvolvimento de carreira para associados da próxima geração e no aumento significativo de nossa utilização. Como COO, será responsável por continuar a simplificar nosso modelo operacional, construindo uma empresa de entrega orientada para o cliente e promovendo a excelência operacional com foco no rigor e velocidade da execução.

Como diretor de operações, Sanjeev será responsável por continuar a jornada da Wipro de construir uma empresa de entrega centrada no cliente com o foco em incentivar o crescimento sustentável, lucrativo e orientado para a entrega. Ele supervisionará a divisão de Operações de Negócios Globais, o diretor de informações, o diretor de segurança da informação e a função de gerenciamento de riscos corporativos, e também continuará a trabalhar em estreita colaboração com as equipes de liderança da Wipro em toda a empresa em iniciativas de transformação.

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro em relação a eventos futuros, muitos dos quais são, por sua natureza, inerentemente incertos e fora do controle da empresa. Tais declarações incluem, entre outras, declarações sobre as perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais financeiros futuros e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte que essas declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, riscos e incertezas relativos a flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar crescimento, concluir ações corporativas propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter nossos custos vantagem, aumentos salariais na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excesso de tempo e custos em contratos de preço fixo e prazo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções nas redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso aquisições potenciais, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, o sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais à obtenção de capital ou aquisição de empresas fora da Índia, uso não autorizado da nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e a indústria.

Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais detalhadamente em nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), incluindo, mas não se limitando a, relatórios anuais no Formulário 20-F. Esses registros estão disponíveis em www.sec.gov. De tempos em tempos, podemos fazer declarações prospectivas adicionais por escrito ou verbalmente, incluindo declarações contidas nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa ser feita de tempos em tempos por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.