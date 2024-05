Começa julgamento penal contra ex-presidente Uribe na Colômbia

De sua residência no noroeste do país, o ex-presidente (2002-2010) defendeu sua inocência e se disse vítima de um complô.

Álvaro Uribe se tornou, nesta sexta-feira (17), o primeiro ex-presidente da Colômbia a enfrentar um julgamento criminal, com a A primeira audiência sobre o caso no qual ele é acusado de subornar testemunhas, para que se mantivessem em silêncio sobre seus supostos vínculos com paramilitares.

No início do processo, a juíza Sandra Heredia disse ter recebido um documento no qual o Ministério Público acusa Uribe de ter executado um plano para influenciar os depoimentos judiciais de membros dos grupos de extrema direita que cometeram centenas de massacres no final do século XX.

Embora o documento da promotoria não tenha sido divulgado ao público, partes dele vazadas pela imprensa mostram como Uribe teria usado emissários para "entregar e/ou prometer dinheiro" a paramilitares presos, em troca de "falsificarem" suas versões sobre a suposta relação com o ex-presidente.

Considerado um dos políticos mais influentes da Colômbia, Uribe, 71 anos, pode ser condenado a uma pena de seis a doze anos de prisão, nesta ação judicial de sua autoria e que se voltou contra ele.