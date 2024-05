Começa julgamento penal contra ex-presidente Uribe na Colômbia (juíza)

Álvaro Uribe se tornou, nesta sexta-feira (17), o primeiro ex-presidente da Colômbia a enfrentar um julgamento criminal, com a instalação da primeira audiência sobre o caso no qual é acusado de subornar testemunhas para que se mantivessem em silêncio sobre seus supostos vínculos com paramilitares.

De sua residência no noroeste do país, o ex-presidente (2002-2010) defendeu sua inocência e se disse vítima de um complô.

