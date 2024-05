Cássio deixa o Corinthians após 12 anos

Grande ídolo da torcida do Corinthians, o goleiro Cássio chegou a um acordo com a diretoria nesta sexta-feira (17) para deixar o clube que defendeu por 12 anos. "Foi bom para os dois [Cássio e Corinthians]", disse a jornalistas no CT do clube o presidente do 'Timão', Augusto Melo. "É uma pena, um ídolo nosso. Que seja feliz". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A saída acontece a pedido do goleiro, acrescentou o dirigente.

Após conquistar nove títulos com a camisa do Corinthians, Cássio vai assinar um contrato de três anos com o Cruzeiro, segundo a imprensa. O jogador iniciou sua passagem pelo clube paulista no final de 2011. Já na primeira temporada, foi essencial e teve uma atuação decisiva na campanha do título do Mundial de Clubes em 2012, com vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea na final.