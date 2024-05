Brasil aproveita legado de 2014 para sediar 1ª Copa feminina da América do Sul

O Brasil confirmou seu favoritismo e em 2027 vai organizar a primeira Copa do Mundo de futebol feminino na América do Sul, apoiado no legado do Mundial masculino de 2014 e com o objetivo de promover a inclusão e a igualdade no esporte.

Os dirigentes da Fifa, reunidos em um congresso na Tailândia, escolheram nesta sexta-feira (17) com 119 votos a favor e 78 contra designar a organização da 10ª edição da competição ao Brasil, que já era o favorito na concorrência com a candidatura conjunta de Holanda, Bélgica e Alemanha.

Idealizada por uma equipe formada majoritariamente por mulheres, a candidatura brasileira fez valer o legado do Mundial masculino, o desenvolvimento e evolução do futebol feminino no país e a figura da "rainha" Marta, considerada a melhor jogadora de todos os tempos, que foi embaixadora do projeto.