Bandeira invertida coloca Suprema Corte dos EUA em apuros

A presença de uma bandeira dos Estados Unidos invertida - símbolo das falsas acusações de fraude eleitoral em 2020 - na casa de um membro da Suprema Corte em 2021 gerou suspeitas sobre essa instituição justamente quando precisa se pronunciar sobre a imunidade penal reivindicada pelo ex-presidente Donald Trump.

O jornal The New York Times publicou, na quinta-feira (16), uma foto de janeiro de 2021 de uma bandeira americana invertida na frente da casa do juiz conservador Samuel Alito, de 74 anos, nos arredores de Washington.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este se tornou um símbolo de protesto político e foi utilizado para expressar apoio às alegações de Trump de que as eleições de 2020 teriam sido "roubadas" dele.