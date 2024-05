777 Partners, o fundo americano que gera polêmicas no futebol

Na quarta-feira (15), a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou o grupo americano do controle da SAF do Vasco, que voltou para o clube associativo.

Acusado de falta de transparência sobre seus projetos e do status de suas finanças, a ponto de irritar dirigentes dos clubes nos quais investiu, o fundo de investimentos americano 777 Partners suscita polêmicas e uma vigilância especial por parte das autoridades do futebol.

O grupo comprou o controle de 70% da SAF do Vasco em setembro de 2022 por cerca de R$ 700 milhões, com a promessa de acabar com as dívidas do clube e investir no futebol. Mas as relações entre ambos são conturbadas há meses.

No campo esportivo, os maus resultados da equipe, que se salvou do rebaixamento para a Série B na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o início de temporada aquém do esperado provocaram protestos da torcida vascaína.

A 777 Partners assumiu clubes em diversos países: na Alemanha, com o Hertha Berlim, na Itália, com o Genoa, na Bélgica, através do Liège, e na França, com o Red Star.