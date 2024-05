Walter Ortiz renuncia em meio a investigação sobre dissolução de grupo policial

O ministro do Interior do Peru, Walter Ortiz, renunciou ao cargo na quinta-feira, 16, em meio a investigação do gabinete do procurador geral sobre seu envolvimento, junto a presidente Dina Boluarte, na dissolução de uma importante força-tarefa da polícia. O órgão era responsável por investigar possíveis crimes cometidos pela comitiva da presidente.

Ortiz estava há apenas sete semanas em seu cargo e era o quinto ministro do Interior em um governo impopular profundamente enfraquecido pelas investigações dos promotores sobre a presidente por uma série de crimes, incluindo assassinato, corrupção e enriquecimento ilícito.

A assessoria de imprensa do palácio presidencial informou em nota que o sexto ministro do Interior do governo Boluarte será empossado em uma cerimônia à tarde. Ortiz disse em sua carta de demissão que se demitiu por motivos "estritamente pessoais", sem dar mais detalhes.