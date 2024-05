Primeiro-ministro da Eslováquia baleado: entenda o que se sabe até agora sobre o atentado

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado cinco vezes na quarta-feira, 15, no ataque mais grave a um líder europeu em décadas. As autoridades disseram que o ato foi uma tentativa de assassinato com motivação política, alimentando temores de que a política cada vez mais polarizada da Europa possa levar à violência.

Fico passou uma cirurgia de emergência depois de ser gravemente ferido em uma cidade no centro da Eslováquia. Funcionários do hospital e do governo disseram nesta quinta-feira, 16, que a condição de Fico se estabilizou durante a noite, mas permanece grave.

Um suspeito do assassinato do primeiro-ministro foi acusado do crime, segundo o ministro do Interior do país, descrevendo-o como um "lobo solitário" que se radicalizou após as eleições presidenciais do mês passado. A polícia prendeu o atirador, Juraj Cintula, de 71 anos, que seria ultranacionalista e simpatizante de um grupo paramilitar pró-Rússia.