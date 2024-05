Premiê eslovaco já 'é capaz de falar', mas segue em estado grave após ser baleado

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, baleado na quarta-feira, "já consegue falar", embora seu estado continue muito crítico, afirmou o presidente eleito Peter Pellegrini nesta quinta-feira (16), enquanto a policia acusou o suspeito pelo atentado.

"Ele consegue falar, mas apenas algumas frases", disse Pellegrini aos repórteres do lado de fora do hospital em Banska Bystrica, no centro do país, onde Fico está em tratamento.

"Ele está muito, muito cansado. A situação continua muito crítica", explicou, acrescentando que "horas e dias muito difíceis esperam pelo primeiro-ministro".