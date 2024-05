O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, divulgou a lista de convocados para a Eurocopa 2024 (14 de junho - 14 de julho) nesta quinta-feira (16) com o retorno do volante N'Golo Kanté, que joga na Arábia Saudita, além do atacante Kylian Mbappé, como já era esperado.

A convocação de Kanté (33 anos) é a principal novidade no anúncio de Deschamps, realizado no canal de televisão francês TF1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kanté foi campeão mundial pelos 'Bleus' em 2018 e agora está "exilado" no Al-Ittihad da Arabia Saudita. Ele não veste a camisa da seleção desde 3 de junho de 2022.