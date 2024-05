Netanyahu nega propostas para governo civil palestino em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou hoje as propostas de que a Autoridade Palestina possa controlar a Faixa de Gaza após o conflito atual. Em um pronunciamento, o líder afirmou que não está preparado para que o território deixe o comando do Hamas para passar às mãos do Fatah, partido que comanda a Autoridade. Em suas palavras, Netanyahu disse que não substituirá o "Hamastão" por um "Fatahstão".

Ontem, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, defendeu um governo civil palestino alternativo ao Hamas. "O 'dia seguinte ao Hamas' só será alcançado com entidades palestinas assumindo o controle de Gaza, acompanhadas por atores internacionais, estabelecendo uma alternativa governamental ao domínio do Hamas. Isto, acima de tudo, é um interesse do Estado de Israel", afirmou.

Gallant apelou a Netanyahu para que ele "tome uma decisão e declare que Israel não estabelecerá o controle civil sobre a Faixa de Gaza, que Israel não estabelecerá um governo militar na Faixa de Gaza e que uma alternativa governamental ao Hamas na Faixa de Gaza será levantado imediatamente".