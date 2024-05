Lula diz que ataque a tiros contra premiê da Eslováquia é 'inadmissível' e merece repúdio

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, classificou como "inadmissível" o ataque a tiros contra o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O político europeu foi baleado no abdômen e no braço na quarta-feira, 15, e correu risco de morrer.

O atentado foi na cidade de Handlová, no interior eslovaco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É inadmissível o que aconteceu hoje na Eslováquia com o primeiro-ministro Robert Fico, baleado quando saía de uma reunião de governo na cidade de Handlová", escreveu o presidente brasileiro em seu perfil no X, antigo Twitter.