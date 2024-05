Kroos e Gündogan lideram lista de convocados da Alemanha para a Euro

O técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, revelou nesta quinta-feira (16) a lista de 27 convocados para disputar em casa a Eurocopa 2024 (14 de junho - 14 de julho), com Toni Kroos e o capitão Ilkay Gündogan como os principais nomes, mas sem Mats Hummels e Julian Brandt, finalistas da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund.

Após os jogos de preparação contra Ucrânia, no dia 4 de junho em Nuremberg, e Grécia, três dias depois em Mönchengladbach, Nagelsmann terá que apresentar a Uefa uma lista com no máximo 26 jogadores. O prazo termina no dia 7 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Alemanha estreia na Euro no dia 14 de junho contra a Escócia, em Munique, antes de enfrentar a Hungria no dia 19, em Stuttgart, e a Suíça no dia 23, em Frankfurt.