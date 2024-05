Israel: disparo das forças do próprio país mata 5 de seus soldados em Gaza

Cinco soldados de Israel morreram após um tanque do próprio país disparar contra um prédio na Faixa de Gaza. O incidente também deixou sete soldados feridos, três deles em estado grave, informaram militares israelenses nesta quinta, 16.

O ataque ocorreu na noite desta quarta, 15, quando o tanque disparou dois projéteis contra um edifício no campo de refugiados de Jabalia, ao norte de Gaza. Um grupo de paraquedistas que estava no interior do local foi confundido com militantes palestinos. Autoridades militares de Israel investigam o caso.

Este incidente soma-se a outros "acidentes operacionais" que já vitimaram 44 dos 273 soldados israelenses mortos em Gaza, segundo dados do próprio Exército. O caso acontece em meio a crescentes pressões internacionais para que Israel encerre suas operações militares na região. Os Estados Unidos chegaram a adiar o envio de armas ao país, em uma tentativa de evitar uma grande ofensiva em Rafah.