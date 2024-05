Israel atribui mortes de cinco soldados em Gaza a 'fogo amigo'

O Exército de Israel afirmou nesta quinta-feira (16) que as mortes de cinco soldados na quarta-feira no norte da Faixa de Gaza foram provocadas por "fogo amigo".

Porém, de acordo com a investigação, algumas horas antes, os militares dos blindados foram avisados sobre a presença de soldados no prédio.

Segundo a investigação preliminar do Exército, "os combatentes dos blindados [...] identificaram o cano de uma arma saindo de uma das janelas do edifício e coordenaram os disparos contra o imóvel".

O braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin al Qasam, confirmou na quarta-feira que ocorreram confrontos com as forças israelenses em Jabaliya, onde o Exército de Israel relatou combates "intensos", nos quais vários "terroristas" foram mortos.

