Israel anuncia que 'intensificará' suas operações em Rafah

Israel anunciou nesta quinta-feira (16) que seu Exército "intensificará" as operações terrestres em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, apesar das advertências internacionais sobre uma ofensiva em grande escala nesta cidade onde centenas de milhares de palestinos deslocados buscam refúgio.

A operação e suas consequências para os civis preocupam a comunidade internacional, começando pelos Estados Unidos, principal aliado de Israel.

Em uma tentativa de colocar fim à guerra, a Liga Árabe reunida no Bahrein pediu o estabelecimento de uma força de manutenção de paz da ONU nos territórios palestinos ocupados até que seja implementada uma solução de dois Estados.

O Exército israelense informou as mortes de cinco soldados por 'fogo amigo' contra um edifício onde se reuniam na noite de quarta-feira, no campo de refugiados de Jabalya, no norte de Gaza. Um total de 278 soldados israelenses foram mortos desde que as tropas de Israel entraram no território palestino em 27 de outubro.