Fifa avalia autorizar jogos de ligas nacionais no exterior

Um clássico entre Real Madrid e Barcelona em Miami, ou um Manchester City-Liverpool no Oriente médio. A Fifa planeja autorizar as ligas nacionais a organizar jogos no exterior.

O sonho da Premier League ou de LaLiga, que com suas vastas audiências mundiais propõem há muito tempo a ideia de realizar jogos fora de suas fronteiras nacionais, pode se realizar em breve.

A Fifa decidiu na quarta-feira (15) criar um grupo de trabalho de dez a 15 membros para estudar a ideia e dar corpo à proposta nos próximos meses.