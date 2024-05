Ferrari e McLaren desafiam Red Bull no GP da Emilia-Romagna de F1

Depois de chegar em segundo lugar na etapa de Miami há duas semanas, o holandês Max Verstappen tentará voltar ao degrau mais alto do pódio no Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, que será disputado no próximo domingo (19), em Imola, com Ferrari e McLaren querendo dificultar ao máximo a vida do tricampeão mundial. Ao volante da poderosa RB20, talvez tenha chegado o momento de Verstappen, líder do Mundial, olhar para o retrovisor. Dominante nos últimos dois anos, o holandês já deixou escapar duas vitórias em seis corridas nesta temporada: na Austrália, em março, e em Miami, no início de maio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Imola, as Ferrari do espanhol Carlos Sainz, vencedor em Melbourne, e do monegasco Charles Leclerc correm em casa. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari fica a menos de 100 quilômetros da sede da tradicional escuderia, em Maranello.

No retorno do paddock à Europa, a equipe italiana contará com uma série de melhorias em seus carros que, segundo alguns especialistas, podem reduzir significativamente a distância para a Red Bull. Antes da sétima prova da temporada, a Ferrari (187 pontos) está 52 pontos atrás da equipe austríaca (239 pontos) no campeonato de construtores. - Ferrari e McLaren evoluem - Entre os pilotos, Verstappen (136 pontos) continua dominando, à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez (103 pontos). Leclerc (98 pontos) é o terceiro, apenas cinco pontos atrás de Pérez.

Depois do trio, o britânico Lando Norris (McLaren) aparece em quarto com 83 pontos. Em Miami, ele se tornou o 114º piloto a vencer um GP na história da F1, beneficiado por um golpe de sorte (erro da direção de prova com o 'Safety Car') para vencer pela primeira vez na categoria. Mesmo assim, Norris mostrou toda a potência do MCL38 diante da Red Bull. Essa vitória "não significa que a nossa missão terminou", relativizou o chefe da McLaren, Andrea. "Esse resultado permitiu reviver nosso objetivo de conseguir vitórias e pódios regularmente." Para encarar esse desafio, a equipe inglesa também poderá contar com seu outro piloto, o australiano Oscar Piastri, que terá à disposição as melhorias implantadas no carro de Norris há duas semanas. Em busca de se aproximar das equipes que comandam o grid, a Mercedes (64 pontos) também apostará em um W15 melhorado, mas ainda há dúvidas quanto aos avanços do carro. O chefe da equipe alemã, Toto Wolff, reconheceu que será preciso "esperar várias corridas antes de ver os resultados". - Homenagens a Ayrton Senna - De volta ao calendário depois de ter sido cancelado no ano passado devido às inundações na região, o GP da Emilia-Romagna será a ocasião para o paddock render homenagens a Ayrton Senna, que faleceu há 30 anos nesse mesmo circuito de Imola.

O francês Pierre Gasly (Alpine) usará um capacete amarelo para homenagear o brasileiro, um de seus "heróis esportivos" que o "incentivou" a seguir no automobilismo. O capacete será vendido em um leilão para arrecadar fundos para o Instituto Ayrton Senna, que apoia a educação de crianças no Brasil. Na manhã de domingo, antes da corrida, o alemão Sebastian Vettel, que se aposentou da F1 em 2022, vai pilotar a McLaren MP4/8 com a qual o brasileiro disputou a temporada de 1993.