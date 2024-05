Expulso na final da Copa da Itália, Allegri é suspenso por 2 jogos

Muito irritado e visivelmente nervoso, o treinador tirou o paletó e a gravata enquanto gritava e gesticulava após receber cartão vermelho no final da partida.

A Comissão Disciplinar da Federação Italiana de Futebol justificou sua decisão pela "atitude agressiva" de Allegri com o quarto árbitro e seu retorno ao campo de jogo depois da expulsão, o que foi visto como um "comportamento desrespeitoso" em relação à arbitragem.

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, foi suspenso por dois jogos nesta quinta-feira (16) pela expulsão na final da Copa da Itália, em que o time de Turim venceu a Atalanta, na véspera, por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Roma.

Logo após a expulsão, Allegri aplaudiu o árbitro de campo de maneira irônica, antes de se dirigir de maneira intimidatória ao quarto árbitro, até finalmente deixar o campo e ir para o vestiário.

A suspensão deverá ser cumprida a partir da próxima edição da Copa da Itália.

As imagens de irritação do treinador geraram grande repercussão na Itália, onde a imprensa também comentou amplamente que na cerimônia de premiação Allegri confrontou verbalmente o diretor esportivo da Juventus, Cristiano Giuntoli, e, mais tarde, a caminho da entrevista coletiva pós-jogo, ameaçou agredir o diretor do jornal Tuttosport.