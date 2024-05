Em Cannes, 'Los hiperbóreos' aborda história do Chile com humor ácido

Os dois diretores, ambos nascidos em 1980 e que se autodenominam "cabeças de animadores dirigindo um filme de atores", misturam sem pudor cenas de personagens de carne e osso com técnicas teatrais, fantoches e outros processos de animação nesse filme exibido na seção paralela da Quinzena dos Cineastas.

Marionetes, animações em "stop motion" e personagens reais... Tudo misturado com humor ácido. Esta mistura original é a base de "Los hiperbóreos", dos diretores chilenos Cristóbal León e Joaquín Cociña, filme apresentado em Cannes, sobre uma polêmica personalidade histórica, o escritor nazista Miguel Serrano.

A busca a leva a um mundo fantástico, com cenários de papel machê no estilo do pioneiro cineasta francês George Méliès, e a Miguel Serrano, poeta nazista, pensador e ex-diplomata chileno (1917-2009).

A ideia inicial veio do livro "Literatura nazista na América", de Roberto Bolaño, que, embora não mencione essa figura sinistra da história chilena, está presente como "uma espécie de fantasma", disse Cristóbal León à AFP.

Ele é uma figura "cheia de contradições", com textos bons e ruins, e "com muitos elementos que o tornam um monstro difícil de aceitar", acrescenta.