Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision

"As marcas só podem ganhar quando demonstram ser relevantes na cultura ao seu redor, e sua conexão com a cultura latina começa exatamente aqui", disse Speciale. "Ninguém tem tamanho, abrangência e sofisticação como a TelevisaUnivision. Somos uma plataforma cultural gigantesca que abrange milhares de pontos de contato do consumidor - um rolo compressor entre telas com quatro redes líderes, o melhor streamer em língua espanhola, um público social enorme, 300 estações de rádio e locais - e o lar do futebol, da música, do entretenimento e das notícias para os latinos. Nossa plataforma cultural é seu agente essencial para o crescimento e somos ou seu parceiro cultural - a ponte que conecta você à base de consumidores mais cobiçada do país."

Donna Speciale, presidente da divisão de Vendas e Marketing Publicitário nos EUA, subiu ao palco do HK Hall em Nova York, que se transformou na "Casa Cultura," uma personificação do público vibrante e apaixonado que a empresa atende com exclusividade.

A TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia e conteúdo em língua espanhola do mundo, revelou novo conteúdo e recursos em seu Upfront 2024-25, mostrando sua posição como uma plataforma cultural para os anunciantes se conectarem com os hispânicos dos EUA em uma escala sem precedentes.

-- Casa Creator: o maior encontro de criadores latinos de todos os tempos, em conjunto com a premiação de música jovem da empresa, Premios Juventud, no verão de 2025.

Além disso, ela confirmou a posição de liderança da empresa como a casa da música latina com o lançamento do Sistema Uforia, uma nova capacidade sempre ativa para as marcas se conectarem aos mais de 500 pontos de contato musicais da empresa, abrangendo seu portfólio musical - incluindo três novas oportunidades para marcas em 2024-2025:

"A paixão pela cultura e o orgulho correm profundamente em nossas veias, e nosso ecossistema de conteúdos garante que, não importa o gênero ou a tela, somos o destino preferido dos hispânicos", disse Meyer. "Continuamos a ser o líder definitivo. A Univision, nossa principal rede, superou a concorrência por 32 anos consecutivos. O maior diferenciador é nossa programação ao vivo - contamos com mais horas de programação ao vivo do que qualquer outra rede, e é tudo conteúdo original. Reunimos famílias para o maior entretenimento que define a cultura."

Séries na Univision

La Historia de Juana

Cativando o público com sua premissa única de uma inseminação acidental, esta história obteve sucesso em sua adaptação para o inglês ("Jane the Virgin", Jane, a Virgem em português). Uma comédia romântica inédita e pouco convencional, que investiga a dinâmica das classes sociais. A protagonista, que trabalha sem saber para o pai de seu bebê, se apaixona por ele, gerando uma série de consequências hilariantes e dramáticas.

Papás Por Conveniencia

O pai solteiro, Tino, que luta contra o desemprego e tem um filho com deficiência, reencontra sua ex-namorada de sucesso, Aidé, na reunião do colégio. Ele mente sobre sua situação, mas uma verdade chocante é revelada: ele é o pai dos gêmeos rebeldes dela. Apesar de sua decepção, Aidé, que enfrenta sua própria crise na criação dos filhos, reconhece as qualidades paternais de Tino e lhe oferece um emprego de babá e um lugar para ficar. Isso causa um alvoroço na dinâmica familiar, mas Tino vê isso como uma chance de reconstruir sua vida.

El Precio de Amarte (título provisório)

Esta série cativante conta a história de um homem forçado a deixar sua casa e família quando criança. Ao retornar, anos depois, sua busca pela verdade e pela justiça é desviada por um apaixonado caso de amor. Repleta de ação, intriga e reviravoltas inesperadas, esta saga promete uma emocionante viagem através de gerações, marcada pelo amor e pela tragédia.

¿Quién es la Mascara?

O jogo de adivinhação da competição de canto de sucesso voltou. Aqui, os artistas são celebridades que apresentam atuações incríveis enquanto utilizam trajes elaborados que os cobrem da cabeça aos pés para esconder suas identidades do público, dos jurados e de outros competidores. Um painel de "detetives" repleto de estrelas trabalha em conjunto para descobrir a identidade das celebridades mascaradas. Ao longo do espetáculo, o painel de detetives recebe convidados especiais que se unem a eles na difícil tarefa.

Deal or No Deal Island (título provisório)

Em uma nova reviravolta no clássico game show, 13 participantes viajam para a ilha privada do banqueiro, onde competem em desafios ousados para encontrar pastas escondidas avaliadas em mais de 200 milhões de dólares. Depois, um jogador é selecionado para enfrentar o banqueiro em um jogo de "Deal or No Deal", onde deposita algum dinheiro para o pote do grupo, na esperança de fazer um bom negócio e evitar ser eliminado da competição. No final, apenas um competidor vencerá os outros e finalmente vencerá o banqueiro para ter a chance de ganhar o prêmio final.

Séries na UNIMÁS

Vence a las Estrellas

"Vence a las Estrellas" é um game show noturno onde os desafiantes competem contra uma equipe de celebridades por uma maleta contendo US$ 3.000 dólares. Se os desafiantes vencerem, eles ficam com o dinheiro. Se as celebridades ganharem, o dinheiro fica no pote e aumenta para o próximo episódio. O programa é apresentado pela carismática dupla Marisol González e Poncho de Nigris, que trazem humor e emoção a cada episódio.

Enamorándonos

Apresentado por Ana Patricia Gámez e Rafael Araneda, "Enamorándonos" é um reality show dedicado a encontrar o amor verdadeiro, no qual o público será colocado na primeira fila para observar como nasce o amor entre 24 candidatos de todas as idades.

Soltero Cotizado

"Soltero Cotizado" é um reality show dramático onde o galã mexicano, Nicola Porcella, busca o amor em meio a um grupo de mulheres. O revés: apenas alguns procuram genuinamente o amor ("Romanticas", as românticas), enquanto outros ("Embusteras", as mentirosas) disputam um prêmio em dinheiro. Através de desafios e encontros diários, Nicola navega em uma teia de verdades e enganos para encontrar o seu verdadeiro amor e evitar ser enganado.

Séries na ViX

Chiquis Sin Filtro

Como nunca visto antes, Chiquis abrirá seu coração e revelará sua história mais íntima. Vamos saber mais sobre tudo em seu passado com a abordagem de temas dolorosos que ela não queria que fossem revelados. Ela também compartilhará os momentos mais emocionantes de sua carreira até o momento. Cada episódio contará com muita diversão, lágrimas e emoções fortes do seu dia a dia. Veremos Chiquis sem filtros em sua casa em Los Angeles e em cada passo de sua turnê pelos EUA e México, seu tempo com a família e as milhares de coisas com as quais tem que lidar todos os dias e que ninguém imagina, incluindo como lida com os conflitos familiares e os desafios de ser a irmã mais velha. Além disso, esta série documental mostrará passo a passo todos os preparativos para seu casamento e o episódio final revelará como Chiquis cumpre dois objetivos importantes em sua vida pessoal e carreira profissional. Produção: JK MEDIA GROUP e Busy Bee Productions.

Arcadia

Um homem foge de um amor despedaçado e de um passado violento. Com uma identidade falsa, ele se instala com o filho em Arcádia, uma cidade paradisíaca das Ilhas Canárias. Após anos de tranquilidade e anonimato, uma pessoa o reconhece, colocando em perigo sua família e a vida que construiu. Para proteger o seu paraíso, ele terá que enfrentar o que mais teme: os seus próprios demônios. Mas o amor, como o destino, é caprichoso e cruzará seu caminho novamente no momento mais sombrio.

ENTRETENIMENTO AO VIVO EM PLATAFORMAS

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro é a premiação de música latina em língua espanhola mais antiga da história da televisão dos Estados Unidos. A premiação anual reconhece os artistas que promovem a tradição e o legado com sua trajetória na música latina. As nomeações são baseadas no airplay do Uforia, bem como em dados de streaming e na avaliação de um comitê composto por especialistas da indústria musical e de entretenimento. Os vencedores são escolhidos por voto popular.

Premios Juventud

Premios Juventud reconhece os jovens que lideram a mudança na música, na cultura e no mundo em diversas categorias da cultura pop, abrangendo mídias sociais, música e todo resto. Com um DNA único, o Premios Juventud é mais do que uma celebração de verão daquilo que é tendência entre os jovens hispânicos. A premiação anual homenageia os jovens e os artistas que fazem a diferença em suas comunidades, retribuindo o que conquistaram.

25 a Entrega Anual do Latin GRAMMYs®

Reconhecido internacionalmente como The Biggest Night in Latin Music® (a maior noite da música latina), os prêmios Latin GRAMMY é a principal honraria internacional e o único prêmio selecionado por pares que celebra a excelência da música latina em todo o mundo, reconhecendo o brilhantismo nas artes e ciências da gravação.

