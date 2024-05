Comunicado do Business Wire :Eaton

Eaton's DC/DC converter takes power from a 48-volt system and steps it down to 12 volts to run accessories and other low-power systems. (Photo: Business Wire)

"Nosso novo conversor tem até 40 amperes de capacidade de corrente de saída e pode ser instalado no veículo em áreas sujeitas a condições muito adversas, incluindo trilhos do chassi, compartimentos da bateria e do motor", disse Ben Karrer, chefe de engenharia, baixa tensão e conversão de energia, Grupo de mobilidade da Eaton. "São ambientes extremos com condições adversas, choques e vibrações que exigem recursos de proteção robustos."

Os conversores também são projetados para reduzir o peso e economizar espaço. A maioria dos veículos modernos opera com 12 ou 24 volts, portanto, passar para 48 volts resulta em até quatro vezes a tensão, o que diminui a corrente elétrica na mesma proporção. Como o tamanho do fio é escolhido com base na quantidade de corrente elétrica, a diminuição da corrente permite o uso de fios menores, o que reduz o peso e ajuda a aliviar as preocupações com a embalagem.

O portfólio de conversores DC/DC da Eaton oferece flexibilidade por meio de vários níveis de potência e tensão e pode ser otimizado para funcionar perfeitamente com as especificações do sistema de carregamento do fabricante. Ele também possui um barramento Controller Area Network (CAN), que permite a comunicação direta do conversor DC/DC com outras unidades de controle eletrônico do veículo para transmitir informações de diagnóstico.

"Essa unidade é a solução ideal para os fabricantes que precisam de um método confiável para gerenciar as cargas de energia mais altas dos veículos comerciais e fora de estrada modernos", disse Karrer.

Saiba mais sobre o portfólio de soluções de 48 volts da Eaton.

A Eaton é uma empresa de gestão inteligente de energia dedicada à proteção do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida das pessoas em todos os lugares. Fabricamos produtos para os mercados de data centers, serviços de abastecimento público, industrial, comercial, construção de máquinas, residencial, aeroespacial e de mobilidade. Somos impulsionados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de maneira sustentável e ajudar nossos clientes a gerirem a energia, agora e no futuro. Ao capitalizar as tendências de crescimento global relacionadas à eletrificação e à digitalização, aceleramos a transição do planeta para as fontes de energia renováveis, ajudando a resolver os desafios mais urgentes de gestão de energia mundialmente e a construir uma sociedade mais sustentável para as pessoas hoje e para as gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está listada na Bolsa de Nova York há mais de um século. Divulgamos receitas de $23,2 bilhões em 2023 e atendemos clientes em mais de 160 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos em LinkedIn.