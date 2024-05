Comunicado do Business Wire :BYD

Em 14 de maio, a BYD lança sua primeira picape, a BYD SHARK, no México. Posicionada como uma nova picape de luxo com inteligência energética, a BYD SHARK apresenta a plataforma DMO Super Hybrid Off-road, representando a mais recente adição ao portfólio de produtos da BYD. Esse modelo, desenvolvido para o mercado global, marca o primeiro lançamento de produto global da BYD fora da China, prometendo redefinir o mercado global de picapes híbridas plug-in com tecnologia avançada e diversos recursos centrados no usuário. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240515829250/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Photo: Business Wire)

O lançamento do produto, com o tema Hybrid Power, Wild Spirit, apresentou uma exibição imersiva de experiências inteligentes inovadoras e cenários off-road extremos para todos os tipos de terreno, transformando-se em um "parque temático tecnológico" repleto de diversão e interações exploratórias. Com a presença de mais de 1000 convidados, o evento testemunhou a estreia da BYD SHARK. Stella Li, vice-presidente executiva da BYD e CEO da BYD Americas, declarou: "Como líder global em novas tecnologias de energia, a BYD continua comprometida com a criação de soluções inovadoras para usuários em todas as partes do mundo. Com a introdução de nossa primeira picape de energia nova, a BYD SHARK, estamos prontos para redefinir o cenário das picapes de combustível convencionais por meio de tecnologia avançada, proporcionando aos usuários um estilo de vida caracterizado por oportunidades ilimitadas. A BYD está agora inaugurando a era da nova picape de energia global." Aproveite o poder do design para criar picapes personalizadas e funcionaisComo uma picape de tamanho médio a grande, a BYD SHARK possui uma distância entre eixos de 3.260 milímetros, com uma relação de distância entre eixos de 59,7%, garantindo uma experiência de condução espaçosa e opulenta. Sob a orientação do diretor de design da BYD, Wolfgang Egger, o design do veículo é inspirado nos tubarões, combinando perfeitamente a tecnologia futurista com a potência bruta. O veículo apresenta luzes de LED de comprimento total na frente, que lembram a boca aberta de um tubarão, exalando uma presença feroz e cativante. Suas proporções laterais, marcadas por linhas fluidas da carroceria, refletem o movimento gracioso de um tubarão em águas profundas. Na traseira, uma lanterna traseira tipo passante, inspirada na barbatana caudal de um tubarão, ressalta com elegância a fusão da estética natural e tecnológica.

O design interior é criado por Michele Jauch-Paganetti, diretora de Design de Interiores da BYD, inspirada nos consoles de espaçonaves. Com um painel de instrumentos LCD de 10,25 polegadas e uma tela giratória adaptativa de 12,8 polegadas, a cabine da BYD SHARK estabelece um novo padrão de funcionalidade e ambiente moderno. Além disso, os bancos da fileira traseira, com um ângulo de inclinação de 27 graus, revolucionam o design convencional dos bancos traseiros de picapes, oferecendo uma combinação de conforto e tecnologia de luxo dentro de sua cabine inteligente. Utilize a nova tecnologia de energia para aumentar a versatilidade e a confiabilidade das picapesA Plataforma DMO Super Híbrida Off-road, uma tecnologia central da BYD SHARK, se destaca como uma inovação revolucionária, combinando perfeitamente a capacidade robusta off-road e os recursos de segurança com o conforto de um SUV, mantendo uma impressionante eficiência energética. Essa tecnologia integra de forma inovadora um chassi não suportado projetado para híbridos, a primeira montagem de acionamento EHS longitudinal do mundo, tecnologia Cell to Chassis (CTC), montagem de tração traseira projetada para picapes e suspensão independente de braço duplo na dianteira e traseira, equilibrando perfeitamente desempenho e conforto. Em termos de potência, a BYD SHARK, com sua trem de força dedicado de tração traseira, sistema híbrido elétrico EHS e um motor de alta potência de 1.5T, atinge uma potência máxima de mais de 430 cavalos de potência, equivalente a um motor V8 de 4.0L. Sua aceleração de 0 a 100 quilômetros é feita em apenas 5.7 segundos, superando em muito outros modelos em sua categoria de picapes. Além disso, aproveitando a proeza do AWD elétrico inteligente, a BYD SHARK pode ajustar com precisão a distribuição de torque entre as rodas dianteiras e traseiras em milissegundos, alinhando-se com o coeficiente de aderência ideal em diversas superfícies da estrada. A potência robusta combinada com o controle eletrônico preciso marca uma mudança de paradigma em relação aos sistemas AWD convencionais baseados em combustível, proporcionando um nível elevado de confiabilidade e facilidade para os usuários de picapes que buscam aventuras off-road. Além disso, a tecnologia DMO auxilia as picapes a transcenderem o dilema do consumo elevado de energia e da poluição ambiental. Comparado a outras picapes a combustível em sua classe, a BYD SHARK alcança uma redução de 40% no consumo de combustível, mesmo quando operando em níveis baixos de bateria, reformulando a percepção das picapes como veículos de alto consumo de energia. Como um modelo híbrido plug-in, a BYD SHARK, com seus modos de energia dupla a combustível e elétrica, também alcança uma resistência notável. Com uma extensa autonomia de cruzeiro de 840 km sob condições NEDC, juntamente com uma autonomia puramente elétrica de 100 km, ele acomoda facilmente deslocamentos urbanos e viagens interestaduais.

Além de seu desempenho excepcional e experiência de condução, a BYD SHARK prioriza a segurança suprema. Integrando a ultrassegura Bateria Blade e uma estrutura de aço de alta resistência por meio da tecnologia CTC, ele garante uma proteção robusta. A Bateria Blade funciona tanto como unidade de energia quanto como componente estrutural, fortalecendo tanto a segurança da bateria quanto a do veículo com uma defesa em camadas múltiplas. Além disso, um aumento de 22% na rigidez de torção do corpo melhora significativamente a manipulação e a estabilidade, reforçando a confiabilidade em terrenos off-road desafiadores. A BYD SHARK conta com um sistema de suspensão independente de duplo braço dianteiro e traseiro, equilibrando a agilidade de condução e o conforto do passageiro para proporcionar uma experiência inigualável de condução e pilotagem. Construído sobre a arquitetura da tecnologia super híbrida DM, o modo motorizado abrange mais de 80% das condições de trabalho abrangentes, permitindo uma viagem serena e suave. A BYD SHARK também oferece maior capacidade de expansão e mais oportunidades de modificação para as necessidades individuais de cada usuário. Com a função VTOL (veículo para carga), o veículo se transforma em uma "estação de energia móvel", atendendo a uma infinidade de demandas e cenários de energia ao ar livre, ampliando assim a conveniência e o prazer dos entusiastas de picapes.