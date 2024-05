Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove (Nasdaq: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, foi nomeada líder pela Aragon Research, Inc. no relatório "The Aragon Research Globe? for Enterprise Video, 2024" pelo terceiro ano consecutivo. A empresa foi identificada como líder devido às suas soluções de mercado e às ofertas de streaming de vídeo que lideram o setor.

A Aragon Research define a posição de líder como sendo empresas que possuem estratégias abrangentes alinhadas com as tendências do setor e a demanda do mercado e com desempenho eficiente em relação a essas estratégias. Com foco na inovação para atender aos casos de uso mais urgentes, a Brightcove está bem posicionada para o futuro, expandindo continuamente os recursos de seus produtos e encontrando novas maneiras de as empresas aumentarem as vendas, gerarem o reconhecimento da marca, impulsionarem o envolvimento do cliente e elevarem a experiência do funcionário por meio de vídeo.

"Acreditamos que o vídeo é um facilitador essencial da experiência do funcionário e do cliente. A Brightcove continua a se diferenciar no setor de vídeo corporativo e investe no desenvolvimento de seus produtos para apoiar o futuro desse mercado", disse Jim Lundy, fundador e CEO da Aragon Research. "As integrações de plataforma e marketing da Brightcove permitem que ela seja competitiva no setor de plataformas de vídeo corporativo e reforçam seu compromisso com o crescimento desse mercado."

O décimo relatório anual, "The Aragon Research Globe? for Enterprise Video, 2024", analisou 14 provedores em um mercado em que a demanda de vídeo por parte de usuários e clientes está fazendo com que as empresas repensem sua abordagem às experiências visuais.