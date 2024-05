Comunicado do Business Wire :Arabian Chemical Terminals

A Arabian Chemical Terminals LLC em Abu Dhabi (ACTAD) sente orgulho de anunciar o início das operações em seu recém-construído terminal de armazenamento de tanques químicos no porto Khalifa de Abu Dhabi, EAU. O terminal é o primeiro parque comercial de tanques químicos deste tipo no Emirado.

A ACTAD foi projetada e construída com tecnologia de ponta conforme as mais altas normas internacionais, possuindo um total de 40 tanques de várias especificações (20 em aço carbono incluindo, 10 com IFR e 20 em aço inoxidável, incluindo 10 isolados com sistema de aquecimento / resfriamento) para um total de 100.000 m³ de capacidade de armazenamento. Cada tanque possui um duto destinado a um berço dedicado de 16 m de calado e cais dedicados para carregamento de caminhões, eliminando assim riscos de contaminação cruzada de produtos, e promovendo máxima eficiência operacional e flexibilidade aos clientes.

Estrategicamente localizada no novo porto Khalifa de classe mundial e adjacente à moderna e extensa zona econômica Khalifa de Abu Dhabi (KEZAD), a ACTAD visa participar do esforço para promover novas indústrias no Emirado.

O terminal possui um laboratório de vistoria terceirizado totalmente equipado, operado de modo independente, para amostragem e testes.

A ACTAD opera com sistema de gestão integrado segundo as normas internacionais ISO-9000, 14000, 18000, CDI-T e ISGOTT.

O Terminal irá ajudar as indústrias locais a importar suas necessidades de produtos químicos líquidos a granel ou exportar seus produtos químicos líquidos para todo o mundo. Também pode atuar como um centro de armazenamento e/ou operações a granel para empresas internacionais, pois está estrategicamente localizado em uma zona alfandegária dentro do porto Khalifa.

A ACTAD é uma extensão da Arabian Chemical Terminals LTD na Arábia Saudita (ACT-KSA). A ACT-KSA é proprietária / operadora de dois outros terminais, um em Yanbu, na costa do Mar Vermelho, e outro no porto comercial de Jubail, no Golfo Pérsico. Desde seu início humilde em 1986 em Yanbu, a ACT-KSA foi o primeiro parque comercial de tanques estabelecido na Arábia Saudita, começando com 13.000 m³ de capacidade de armazenamento. Em 2012, a ACT-KSA construiu a primeira instalação comercial de armazenamento a granel em Jubail, acrescentando mais 70.000 m³ de capacidade de armazenamento com tanques variando em especificações e tamanhos. O terminal de Jubail está atualmente em expansão para acrescentar mais 70.000 m³ de capacidade.

Fonte:AETOSWire

