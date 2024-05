Chileno Nicolás Jarry elimina Tsitsipas e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma

Jarry, 24º no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-5 e 6-4, em duas horas e 38 minutos.

O tenista chileno Nicolás Jarry surpreendeu e derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, número 8 do mundo, para avançar à semifinal do Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira (16).

A outra semifinal também terá um chileno, Alejandro Tabilo (32º), cujo adversário será o alemão Alexander Zverev (5º).

Depois de perder o primeiro set, Jarry reagiu no segundo graças a seu saque, com o qual foi minando a confiança de Tsitsipas, campeão do Masters 1000 de Monte Carlo em abril.

O grego começou bem a parcial decisiva, quebrando o serviço de Jarry, que deu o troco na sequência e terminou selando a surpreendente vitória com um 6-4.