Biden rejeita pedido dos republicanos para obter áudio de sua declaração ao promotor especial

O promotor especial Robert Hur interrogou o presidente extensivamente no âmbito de sua investigação sobre a retenção de registros confidenciais por Biden.

Em um relatório de quase 350 páginas divulgado em fevereiro, Hur disse que nenhuma acusação criminal era necessária contra Biden. Mas em uma seção politicamente explosiva, ele o descreveu como "idoso bem-intencionado de memória fraca".

Os republicanos se concentraram nos comentários de Hur sobre a memória de Biden, na esperança de reacender a questão da idade avançada do presidente democrata, de 81 anos, que enfrentará novamente o ex-presidente Donald Trump (77) na eleição de novembro.

As transcrições do diálogo de Hur com Biden foram publicadas, mas os deputados republicanos também queriam ter acesso aos áudios.