Barcelona vence lanterna Almería e se consolida na vice-liderança do Espanhol

Com 79 pontos, o Barça tem agora quatro de vantagem sobre o Girona (3º), que na terça-feira foi derrotado em casa pelo Villarreal (8º) por 1 a 0.

Fermín López, meio-campista de 21 anos e cria da base 'blaugrana', foi o autor dos dois gols do jogo (14' e 67'), o primeiro de cabeça e o segundo com o pé esquerdo.

Com duas rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, e mesmo perto de se confirmar na segunda posição, o time catalão viveu uma temporada decepcionante, com 14 pontos de desvantagem em relação ao Real Madrid, matematicamente campeão desde o início de maio e que na terça-feira goleou o Alavés por 5 a 0.

O vice-campeonato não só tem um valor simbólico para o Barcelona, como também classifica a equipe para a próxima edição da Supercopa da Espanha, que renderá ao clube alguns milhões de euros para aliviar sua complicada situação financeira.

Paralelamente à partida contra o Almería, a imprensa catalã especulava nesta quinta-feira um suposto mal-estar entre Xavi Hernández e a diretoria do Barça devido a uma entrevista coletiva em que o treinador pareceu não estar otimista com a próxima temporada devido aos problemas econômicos.